Wer sich in Grünstadt auf das Coronavirus testen lassen will oder muss, hat seit kurzer Zeit eine weitere Möglichkeit dazu. In der Asselheimer Straße 1 hat ein neues Testzentrum aufgemacht, das nicht nur die klassischen Schnelltests anbietet.

Betreiber des Schnelltestzentrums ist Werner Albert, unterstützt wird er von seiner Tochter Astrid. Werner Albert bringt die notwenidge medizinische Ausbildung für die Durchführung der