Die Tanzwelt Movement hat am Wochenende erfolgreich an den DAT Deutschen Meisterschaften im Paartanz in der Astoria-Halle in Walldorf teilgenommen.

Mit 16 Paaren war das Movement bei den Deutschen Meisterschaften dabei, insgesamt gab es 250 Starts in den Paartanzsektionen Standard, Latein und Discofox. „Die Paare der Movement Academy waren sehr erfolgreich