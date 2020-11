Insgesamt 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus von Sonntag auf Montag haben die Gesundheitsämter in Bad Dürkheim und in Kirchheimbolanden registriert. Die meisten neu positiv Getesteten (35) leben im Landkreis Bad Dürkheim, elf in der Stadt Neustadt und fünf im Donnersbergkreis. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Bad Dürkheim haben sich seit Ausbruch der Pandemie 1369 Personen mit dem Virus angesteckt: 1008 im Landkreis und 361 in Neustadt. Aktuell sind im Kreis 194 aktive Infektionen bekannt. 793 Bürger gelten als genesen. In Neustadt sind 287 Menschen wieder gesund. In der Stadt sind 72 aktive Infektionen bekannt. Im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind bislang 21 Personen aus dem Landkreis und zwei aus Neustadt.

Das Gesundheitsamt in Kirchheimbolanden vermeldet mittlerweile insgesamt zehn Menschen, die an oder mit einer Infektion an SARS-CoV-2 gestorben sind. Angesteckt mit dem Coronavirus haben sich im Donnersbergkreis bisher 513 Bürger. 378 Personen gelten als genesen. Vier an COVID-19 Erkrankte werden stationär behandelt, ihr Zustand ist zurzeit stabil. Auf Basis dieser Zahlen sind im Donnersbergkreis 125 aktive Infektionsfälle bekannt (Stand: Montag, 14 Uhr). In der Verbandsgemeinde Eisenberg werden 22 Infizierte gezählt, in der VG Göllheim 20. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin bei 156,7. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gibt es 681 Fälle im Donnersbergkreis. Landesweit kommen auf 100.000 Menschen 819 Fälle, bundesweit sogar 979.