An den beiden Wochenenden des Bad Dürkheimer Wurstmarktes, jeweils in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag, also 6./7. und 7./8. September sowie 13./14. und 14./15. September, werden die DB Regio AG und die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) im Auftrag des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd) zahlreiche Bahnen verstärken und auch mehr Züge auf die Gleise bringen – insbesondere für die abendlichen Rückfahrten. Das Angebot wird von Landkreisen und Städten mitfinanziert. Die zusätzlichen Spätverbindungen verkehren auf den Strecken Worms – Monsheim – Grünstadt – Bad Dürkheim – Neustadt sowie zwischen Frankenthal – Freinsheim – Grünstadt und Ramsen. In der Relation Frankenthal – Ramsen verkehren die Züge in diesem Jahr an den beiden Wochenenden wieder bis circa 3 Uhr nachts mindestens im Stundentakt, im Abschnitt Neustadt – Bad Dürkheim – Grünstadt sogar halbstündlich. Zugverstärkungen auf allen Bahnstrecken entlang der nördlichen Weinstraße sowie auf den Zulaufstrecken Frankenthal – Freinsheim – Ramsen und Mannheim – Ludwigshafen – Neustadt – Kaiserslautern ergänzen dieses Angebot. Ganz besonders weist der ZÖPNV Süd auch auf die zusätzlichen Regionalbahnen an den beiden „Feuerwerkstagen“, Dienstag, 10., und Montag, 16. September, hin: An beiden Abenden gibt es ab Bad Dürkheim noch eine letzte Bahn um 23.06 Uhr in Richtung Grünstadt mit Umsteigemöglichkeit in Freinsheim in Richtung Frankenthal sowie um 23.10 Uhr in Richtung Neustadt. Fahrplanauskünfte: Telefon 0621 1077077 oder www.vrn.de.