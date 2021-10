Schon von weitem hat Maria Heil in ihrem Kindenheimer Garten in den vergangenen Wochen immer mal wieder grüne Vögel gesehen. Normalerweise tummeln sich da ja vor allem Eichhörnchen, wie der geneigte RHEINPFALZ-Leser weiß. Auch andere Vögel hätten schonmal bei ihrem Vogelhäuschen vorbeigeschaut, sagt sie. In diesem Jahr seien es viele Elstern gewesen, die im Garten gerne mal mit einem Tennisball Fußball gespielt hätten. Auch Eichelhäher und Buntspechte hat sie schon zu Besuch gehabt. Grüne Papageien sind allerdings neu.Nein, heimisch ist diese Art hier nicht, weiß Volker Ullmer, Vorsitzender des Natur- und Vogelschutzvereins Bockenheim-Kindenheim. Er hat die Vögel aber auch schon entdeckt. Seit etwa 14 Tagen tummeln sie sich in Kindenheim. Anfangs seien es drei bis vier Stück gewesen, mittlerweile habe er auch schon Gruppen mit 25 bis 35 Vögeln sichten können. Man höre sie schon von weitem. Beim Fliegen hätten sie nämlich „immer den Schnabel offen und machen Krach“. Ganz neu ist die Erscheinung im Leiningerland nicht. Bereits vor etwa fünf Jahren hat Ullmer eine Halsbandsittichpopulation in Heidesheim gesehen. „In Kindenheim waren sie aber vorher noch nicht“, so der Vogelschützer.

Über Nacht bleiben die Papageien nicht, sagt Ullmer. Sie zögen bei Abenddämmerung immer davon. Möglicherweise könnten sie auf der Parkinsel in Ludwigshafen residieren. Dort befindet sich nämlich der Schlafplatz von mehreren Tausend Halsbandsittichen, die sich tagsüber von Worms bis Speyer breitmachen.

Auch in Frankenthal sind die Papageien seit Jahren heimisch. Das Problem dort: Sie fressen sich in die Dämmung von Gebäuden, um Nisthöhlen zu bauen. Die Löcher stammen zwar meist von Spechten und Dohlen, die Halsbandsittiche bauen sie jedoch großzügig aus.

In Kindenheim haben sowas weder Maria Heil noch Volker Ullmer beobachtet. Wenn es so bleibt, ist das ja gut. Möglicherweise haben die Vögel einfach nur das Stadtleben satt und fliegen zum fröhlichen Landvergnügen nach Kindenheim.

Vielleicht sind es aber auch keine Halsbandsittiche, sondern es handelt sich doch um eine einheimische Art: Die bunte Farbe und das laute Singen könnten ein Hinweis darauf sein, dass es sich um Elwetritsche handelt. Das ist aber nur die Vermutung der Redaktion. Ein Tritschologe war vor Redaktionsschluss leider nicht mehr zu erreichen. Falls sich der Verdacht bestätigt, sollten sich die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins unbedingt mit Sack und Laterne ausstatten.

Ein schönes Wochenende und Tritsch-Tritsch wünscht Timo Benß