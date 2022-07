Die Frage, wie wir mit dem Wasser umgehen, hat diese Woche einige Schulklasse in der Verbandsgemeinde beschäftigt. Unter dem Motto „act4changes“ hatten sie hierfür kompetente Unterstützung aus Berlin: Die Welthungerhilfe schickte ihr „Wassermobil“ in die Pfalz.

Das „Wassermobil“ ist ein Kleinwagen, dessen auffallende Lackierung den Betrachter zum Nachdenken anregen soll. Catherina Portich und ihre beiden Kolleginnen besuchten am Montag die Berufsschule Donnersberg, am Dienstag die Integrierte Gesamtschule und am Mittwoch die Grundschule in Ramsen. Fragen wie „Was könnte der Wald mit der gesamten Verteilung des Wassers zu tun haben?“ oder „Was hat die Abholzung des Regenwaldes mit uns in Deutschland zu tun?“ waren Themen in den einzelnen Arbeitsgruppen. Die Schüler diskutierten sehr intensiv über die Fragen, was auch die Zielsetzung der Workshops sei, wie die Bildungsreferentin Portich betont. Es gehe nicht darum, ein Statement zu manifestieren, sondern es gehe um eine offene Diskussion. Die Schüler sollen durch die Workshops angeregt werden, diese zeitkritischen Themen auch in anderen Gesellschaftsbereichen zu thematisieren und zu diskutieren. Das Thema Wasser begleite uns alle täglich und der schonende Umgang sei eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit. Der Weltfriedensdienst mit Sitz in Berlin ist ein gemeinnütziger Verein und kümmert sich um die Themen Frieden, Entwicklung und Menschenrechte, vor allem in Afrika sowie Mittel- und Südamerika. Der Kontakt nach Eisenberg besteht schon seit Jahren über den Weltladen, der in der Fußgängerzone ein Geschäft betreibt.