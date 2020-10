Die drei Morde, die Christa Lehmann zwischen 1952 und 1954 in Worms beging, sorgten für bundesweites Aufsehen. Erst starb ihr Mann Karl Franz unerwartet. Wenig später folgten der Schwiegervater und eine Kriegerwitwe. In „Wormser Gift“ verarbeitet Landin einer Pressemitteilung zufolge historische Quellen, um sich literarisch dem Leben von Lehmann und den von ihr mit einem Pflanzengift begangenen Morden zu nähern. „Wormser Gift“ ist im Worms Verlag erschienen und im Netz unter www.wormsverlag.de sowie im Buchhandel für rund 25 Euro zu haben. Landin, der 1952 in Dirmstein geboren wurde, lebt seit mittlerweile über 40 Jahren in Mannheim, wo er bis zum Ruhestand auch als Realschullehrer gearbeitet hat.