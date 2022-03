In einer Workshop-Reihe zum Thema Baumpflege widmet sich die Ebertsheimer Bildungsinitiative im März dem Obstbaumschnitt. Auf dem Freigelände der Alten Papierfabrik werden am Samstag, 19. März, 9 bis 13 Uhr, von Biologe und Permakultur-Planer Jessy Loranger verschiedene Schnitttechniken an Obstgehölzen und Beerensträuchern gezeigt, Bedürfnisse und Reaktionen der Bäume erklärt und das richtige Werkzeug vorgestellt. Ein weiterer Kurs im Mai widmet sich wichtigen Aspekten von Baumpflanzung und weitere Pflege. Anmeldung unter Telefon 06359 9613103 oder per E-Mail an die Adresse info@ebi-ev.de.