34.000 Besucher sind im vergangenen Jahr in der Grünstadter Bücherei gezählt worden – und auf diese Zahl sind Amélie Schneider und ihr Team mächtig stolz. Schneider (33) leitet die Einrichtung seit Oktober, die gelernte Buchhändlerin war bereits seit 2019 Teil des sechsköpfigen Bücherei-Teams, das derzeit im Brauhaus arbeitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir bald wieder in den Leininger Oberhof zurückziehen können“, sagte sie jüngst im Stadtrat. Vor allem auch deswegen, weil dort ausreichend Platz für Events ist. „Besonders freuen wir uns auf den Veranstaltungsraum mit Café und darauf, dass wir auch den Innenhof für Veranstaltungen nutzen können.“ Die Musikschule und die Bücherei in einem Haus – „das wird ein richtig schönes Kulturzentrum“, so Schneider. 105 Veranstaltungen verzeichnete die Bücherei 2022, davon 78 für Kinder aus Kitas und Schulen. Die Bücherei sei ein wichtiger Bildungspartner für Schulen und Kitas. Besonders bei der Leseförderung sieht Schneider nach den Corona-Jahren Handlungsbedarf: „Es gibt Schwächen.“

Die Bücherei wolle ein niedrigschwelliger Ort sein, um mit Medien in Berührung zu kommen. Wichtig sei, dass diese „nicht überaltert“ seien, sonst bekomme eine Bücherei schnell den Ruf, „verstaubt“ zu sein. 30.000 Medien gibt es in der Grünstadter Stadtbücherei. Neben Büchern werden DVDs, Konsolenspiele, Apps, Tonies und Streaming-Nutzung angeboten, zudem besteht die Möglichkeit der Online-Ausleihe. „Wir stellen nicht nur Wissen bereit, wir sind auch ein dritter Ort – weder Arbeit noch daheim“, umschrieb Schneider den Anspruch der Bücherei. Ihr und den Kolleginnen sei bewusst, dass gespart werden müsse, zuletzt sei der Etat ja schon um 20 Prozent gesunken. Das Team wolle sich dennoch weiterhin einbringen. Der Jahresbeitrag für die Stadtbücherei soll deshalb von 10 auf 15 oder 18 Euro angehoben werden (das bedeutet ein Plus von 4000 bis 6500 Euro). Zudem sollen durch ein verbessertes Mahnwesen 1500 bis 2000 Euro mehr eingenommen werden. Einen unbekannten Aspekt der Bücherei hob Schneider im Stadtrat auch hervor: Ukrainische Kinder finden in Grünstadt ein ganzes Regal voll mit Büchern in kyrillischer Schrift. Von der Jahresgebühr sind sie befreit.