Erst die Analyse einer Blutprobe wird zeigen, ob ein 20-jähriger Autofahrer am Montag von Drogen benebelt war. Polizisten haben ihn in Grünstadt kontrolliert und dabei Anzeichen für Rauschgift-Konsum bemerkt. Als verräterisch gilt es zum Beispiel, wenn jemand glasige Augen und erweiterte Pupillen hat, besonders zappelig ist oder auffällig langsam reagiert. Wenn sich jemand so verdächtig macht, setzen die Beamten normalerweise zunächst auf einen Schnelltest. Doch für den benötigen sie eine Urinprobe, und die hat ihnen der 20-Jährige nicht geliefert. Eine Polizeisprecherin erläutert: Bisweilen schützen Drogenkonsumenten das vollständige Fehlen des Harndrangs nur vor, weil sie glauben, sie könnten sich so vor einer weiteren Analyse drücken. Es komme aber auch durchaus vor, dass Betroffene vor lauter Stress und Aufregung tatsächlich nicht pinkeln können. Sollte dem 20-Jährigen der Rauschgift-Einfluss nun mittels der Blutprobe nachgewiesen werden, drohen ihm 500 Euro Bußgeld, zwei Flensburg-Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Außerdem werden die Behörden prüfen, ob ihm wegen Drogenkonsums der Führerschein dauerhaft weggenommen wird.