Gegenüber gestern müssen wir uns heute auf einen regelrechten Temperatursturz einrichten. Nach dem Durchzug einer Kaltfront gelangt heute von Norden her spürbar kältere Luft zu uns. Selbst die Höchsttemperaturen bleiben unterhalb der 10 Grad-Marke. In den Nächten tritt dann am Wochenende überall leichter Frost auf. In den heutigen Frühstunden bewegen sich die Temperaturen bei 3 bis 4 Grad. Der heutige Freitag startet morgens noch mit dichter Bewölkung aber trocken. Am Nachmittag lockert sich die Bewölkung allerdings auf, es bleibt dabei jedoch relativ kühl. So bewegen sich die Höchstwerte bei 7 bis maximal 8 Grad. Der Wind weht heute leicht bis mäßig aus Nordost. In der kommenden sternenklaren Nacht kühlt sich die Luft auf -2 bis -1 Grad ab, verbreitet tritt dabei sogar Bodenfrost auf. Morgen, am Samstag, wird es zwar wieder sehr freundlich mit Sonnenschein und es bleibt trocken, jedoch auch sehr kühl bei nur 8 bis 9 Grad. Nachts tritt erneut überall mäßiger Bodenfrost auf. Zeitweise weht dazu ein unangenehm kalter Nordost-Wind. Am Sonntag erst sonnig, später Sonne-Wolken-Mix und trocken bei Höchstwerten von lediglich 9 bis maximal 10 Grad. Am Montag sonnig oder leicht bewölkt und trocken bei 10 bis 11 Grad. Ende nächster Woche zwar milder aber auch unbeständig mit Regenschauern und teils sehr windig aus Südwest.

Vor einem Jahr: Bedeckt und trübe mit kräftigen Regenfällen bei kühlen 9 Grad.