Der gewittrige Wolkenbruch am Freitagnachmittag hat zu etlichen Überschwemmungen im Leiningerland geführt.

Auf der Eistalstraße (L395) kam es zu einem Erdrutsch. Personen kamen nicht zu Schaden. „Der erste Alarm kam vom Reit- und Fahrverein Leiningerland“, berichtete der VG-Wehrleiter Marcus Ittel auf Anfrage der RHEINPFALZ. Um 16.16 Uhr rückte die Feuerwehr zum Gartenhof in Altleiningen aus, wo eine Koppel überflutet war. „Die Pferde waren zu keiner Zeit in Gefahr“, war von der Feuerwehreinsatzzentrale in Obersülzen zu hören.

Größere Behinderungen gab es gegen 17 Uhr, als größere Erdmassen von einer Böschung an der L395 zwischen Mertesheim und Ebertsheim auf die Fahrbahn rutschten. Mit vereinten Kräften schaufelten die Feuerwehrleute das Bodenmaterial von der Landstraße, die während der Aufräumarbeiten halbseitig von Asselheim in Richtung Eisenberg gesperrt war.

Fünf weitere Hilferufe kamen aus Ebertsheim. Dort hatten sich jeweils Kellerräume mit Wasser gefüllt, das abgepumpt werden musste. An den sieben Orten waren 41 Feuerwehrleute aus Altleiningen, Ebertsheim, Obrigheim und Mertesheim im Einsatz sowie Polizisten und die Straßenmeisterei des Landesbetriebs Mobilität.

Unseren Bericht vom Unwetter im Bereich Kirchheimbolanden finden Sie hier.