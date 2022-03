Maria und Alexander Reich haben zweimal in ihrem Leben komplett neu anfangen müssen. Das erste Mal war 1941, als sie von der Wolga vertrieben wurden. Das zweite Mal war 1997, als sie von Sibirien in die Pfalz umsiedelten. Am Donnerstag feiern sie Eiserne Hochzeit.

Wenn Maria Reich im Bett liegt, hält sie manchmal Zwiesprache: „Ich liege da und sage: Gott, ich danke Dir, dass wir noch die Sonne sehen.“ Maria Reich ist 84 Jahre alt, sie hat in ihrem Leben viele schöne Dinge erlebt, hat gesungen und getanzt. Aber ihre Kindheit war hart. Maria Reich ist Wolgadeutsche – ihre Vorfahren sind in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dem Ruf der deutschstämmigen Zarin Katharina gefolgt, verließen (das heutige) Hessen und ließen sich weit im Osten, an der Wolga, nieder. Dort bauten sie eine Zukunft auf, bevor sich 1941 nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion für sie alles änderte. Ende August 1941 beschloss das Präsidium des Obersten Sowjet die Umsiedlung der Deutschen aus der Wolgadeutschen Republik. Man sah sie als „Diversanten und Spione“. Etwa 800.000 Menschen wurden zweitausend oder mehr Kilometer in den Osten verschleppt: unter anderem nach Sibirien oder Kasachstan.

Marias Mann Alexander, ein Wolgadeutscher aus der Gegend von Saratow, erinnert sich, an den Sommer 1941, als er fünf Jahre alt war und deportiert wurde: „Wir waren einen Monat lang im Viehwaggon unterwegs. Wir schliefen auf Strohsäcken auf dem Boden. Soldaten mit Gewehren bewachten uns.“

Die Kindheit war hart

Die Wolgadeutschen mussten Zwangsarbeit in der Arbeitsarmee leisten und viele Menschen starben. Maria weint noch heute, wenn sie von ihrer Kindheit erzählt. Beide Eltern waren in der Arbeitskolonne, der Vater starb dort. Sie und ihr Bruder waren von der Mutter getrennt. „Ich bin im Kinderheim großgezogen worden, in drei verschiedenen Heimen. Sie haben mich und meinen Bruder behandelt wie Schweine, weil wir nicht russisch geschwätzt haben“, sagt sie. Nach zehn Jahren konnte die Mutter die Kinder erst wieder zu sich holen.

Auch Alexanders Vater arbeitete in der Arbeitskolonne. „Die Mama ist betteln gegangen, wir haben Kartoffelschalen abgeschabt, um etwas zu essen zu haben“, erinnert er sich an die ersten Jahre in Sibirien. Es ging ums blanke Überleben.

Die Jahre, die folgten, sollten für Maria und Alexander Reich besser werden. Schon allein deswegen, weil sie sich kennenlernten, vor 65 Jahren heirateten und ein zufriedenes Leben in einem 1100 Meter langen Straßendorf mit 83 Häusern in Sibirien führten. Das Dorf Golubki (Deutsch: Täubchen) bauten die vertriebenen Wolgadeutschen ab 1947 aus dem Nichts auf. „Am 6. Juni 1950 sind wir auf Golubki gekommen“, erinnert sich Alexander, heute 86. Dort traf er auch Maria. „Im Kälberstall haben wir uns kennengelernt“, erinnert sie sich. Denn dort waren die Familien zunächst untergebracht. Nach und nach zogen sie in die Häuser im Dorf. Es gehörte mit vier anderen Dörfern zu einer Sowchose, einem staatlichen Großbetrieb mit Rindern, Pferden, Ackerbau. Dort arbeiteten beide, Maria war Melkerin, Alexander war erst 20 Jahre lang Traktorist, später hat er sich darum gekümmert, dass alles läuft im Betrieb.

Guter Zusammenhalt im Dorf

Wenn Maria und Alexander Reich von den Hochzeitsfeiern, zu denen das ganze Dorf geladen war, von ihren Besuchen im Dorfkino, vom Zusammenhalt im Ort erzählen, wirken sie sehr zufrieden. Alexander spielte die Harmonika und die Balalaika, Maria sang und tanzte. Nach ihrer Hochzeit am 17. März 1957 bekamen die beiden fünf Kinder: Alexander, Olga, Gilda, Marina und Viktor.

Tochter Gilda Münch (61) sagt: „Wir haben die beste Kindheit und Jugend gehabt, die Türen im Dorf waren immer auf, auch für alle Nachbarskinder. Wir hatten so tolle Eltern, das ist das beste Geschenk, das man haben kann.“ Zu Hause wurde Deutsch gesprochen, in der Schule und auf den Ämtern war Russisch Pflicht. Tochter Olga Walther (63) erzählt: „Die Leute haben die deutschen Sitten gepflegt und ihre Lieder gesungen und die Alten haben heimlich religiöse Versammlungen abgehalten.“ Sie haben sich reihum in den Häusern getroffen, um miteinander zu beten. Wenn der weit entfernt wohnende evangelische Pfarrer ins Dorf kam, habe sich das rumgesprochen: „An dem Tag wurden die Kinder getauft.“

Immer mehr Menschen ziehen weg

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion leerte sich das Dorf – immer mehr Menschen zogen nach Deutschland, in die Heimat der Vorfahren. Die Reichs, ihre Kinder und Kindeskinder gehörten zu den Letzten, die gingen. 1997 kamen „18 Mann auf einen Schlag“ in Deutschland an. Tochter Olga, die mit ihrem damaligen Mann und den drei Söhnen schon 1995 ausgereist war, hatte für ihre Geschwister und die Eltern alles organisiert. Sie fühlten sich gut aufgenommen in Deutschland, sind dankbar für die Hilfe in den ersten Jahren.

Das Dorf Golubki in Sibirien ist heute übrigens fast verschwunden, die Holzhäuser wurden abgebaut, nur die Fundamente stehen noch. Außer einer alten russischen Frau, die nicht mehr weg will, und deren Sohn wohnt keiner mehr dort. Die neuen Wohnorte der ehemaligen Dorfbewohner heißen Grünstadt, Dortmund und Wolfsburg. Für Alexander und Maria ist Deutschland jetzt die Heimat. „Heimat ist da, wo die Familie ist“, sagen sie, zeigen auf die Bilder in ihrer Wohnung in der Grünstadter Uhlandstraße und zählen auf: fünf Kinder, elf Enkel zwischen 34 und 44 Jahren und 13 Urenkel zwischen 7 Monaten und 24 Jahren.

Erst als Faschisten beschimpft, jetzt als Russen

Weil sie Deutschland als ihre Heimat sehen, schmerzt es die Russlanddeutschen, wenn sie für den Krieg in der Ukraine mitverantwortlich gemacht werden. Maria sagt: „Wir haben den Krieg überstanden. Wir haben Hitler überstanden. Und jetzt fängt das wieder an.“ Sie betet, dass der Krieg bald ein Ende hat. Ihre beiden Töchter erzählen, wie sehr das Thema die Familie, den Freundeskreis beschäftigt. Gilda wurde sogar am Grab ihres Mannes auf Putin und den Krieg angesprochen. „Wir arbeiten, zahlen Steuern und werden so niedergemacht. Das ist unfair. Wir können nichts dafür, was dort passiert“, sagt sie. Olga sagt: „Wir wollen alle den Krieg nicht. Kein Mensch will Krieg.“ Es schmerze doppelt – schließlich seien die Russlanddeutschen von den Russen immer als Faschisten beschimpft worden, wie sich Gilda erinnert: „Sie sagten zu uns: Ihr Faschisten, zieht doch alle fort. Und jetzt sind wir die Russen ...“

Die 84-jährige Maria Reich kann das nicht nachvollziehen: „Wir sind doch Deutsche“, sagt sie. „Echte Wolgadeutsche.“