Zwei 23 und 30 Jahre alte Männer, die im Verdacht stehen, in der vergangenen Woche in ein Mehrfamilienhaus in Grünstadt eingebrochen zu sein, sind verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Mitteilung erklären, konnten die beiden Tatverdächtigen durch intensive Ermittlungen der Kriminalinspektion Neustadt und der Staatsanwaltschaft selbst identifiziert und festgenommen werden. Demnach wurden die Männer am vergangenen Freitag dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gestellt. Der 23-Jährige und der 30-Jährige wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Am Mittwoch, 6. Mai, hatten sich Einbrecher gegen 14.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Poststraße verschafft und dort Schmuck gestohlen.