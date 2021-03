Die Abwesenheit der Eigentümer haben bislang unbekannte Einbrecher am Freitag irgendwann zwischen 6.30 und 15 Uhr genutzt, um sich Zutritt zu einem Haus in der Tiefenthaler Straße zu verschaffen. Eine rückwärtig gelegene Terrassentür wurde aufgehebelt und die Räume des Einfamilienhauses durchwühlt. Entwendet wurden laut Polizeibericht mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Designerhandtaschen und Schmuck. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Hettenleidelheim gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06359/9312-0 mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.