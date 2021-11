Nach wie vor gibt es keine Erkenntnisse über Ursachen des Wohnungsbrands vom 24. Oktober in der Goethestraße in Eisenberg. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Dies teile die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gestern mit. Bei dem Brand, bei dem sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die 13-jährige Tochter der achtköpfigen Familie, die auf Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden war, konnte die Klinik bereits Mitte letzter Woche wieder verlassen, informierten die Beamten. Die Familie, die alles bis auf die Kleidung, die sie bei dem Brand trug, verloren hatte, konnte zwischenzeitlich eine Wohnung in Eisenberg beziehen.