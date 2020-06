Am Mittwochnachmittag hat eine auf einem Herd abgestellte Tasche ein Feuer und viel Rauch in einer Grünstadter Wohnung verursacht. Laut Polizei alarmierte der Mann, der in der Wohnung im Westring lebt, die Rettungskräfte selbst. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und größere Gebäudeschäden verhindern. Der Herd wurde laut Polizei versehentlich eingeschaltet. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Westring im Bereich der Einsatzstelle für etwa 30 Minuten voll gesperrt.