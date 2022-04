Am Montagmorgen war in einem Wohnhaus in Kerzenheim (Donnersbergkreis) aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sprach von einem „Großbrand“. Laut Polizei wurde eine Person verletzt. Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Zum ausführlichen Bericht