Von Helmut Dell

Noch laufen die Untersuchungen zu der möglichen Ursache des Brandes vom vergangenen Sonntagabend in der Eisenberger Goethestraße. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage teilte die Polizei Kirchheimbolanden am Dienstag mit, dass es bis dato noch keine neuen Erkenntnisse gebe. Die Untersuchungen werden voraussichtlich auch noch einige Tage andauern. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 50.000 Euro. In der Wohnung lebten zehn Personen, wovon zwei direkt in der Brandnacht bei Bekannten in Eisenberg Quartier fanden. Die achtköpfige Familie (fünf Kinder, die beiden Eltern und eine Tante) konnte Dienstagvormittag in eine Wohnung in Eisenberg einziehen. Die Verwaltung der Verbandsgemeinde hatte sich um die Bleibe und um die notwendigsten Dinge des täglichen Lebens gekümmert.