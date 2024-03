Der Eisenberger Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung für die Umsetzung der geplanten Investitionen einstimmig zwei Darlehensaufnahmen von 1 Million Euro für das Kanalwerk und 1,15 Millionen Euro für das Wasserwerk genehmigt. Bei einer Zinsbindung von zehn Jahren beträgt der Zinssatz jeweils 3,17 Prozent. Für rund 77.000 Euro vergab der Rat außerdem den Planungsauftrag für eine neue Phosphat-Fällmittelstation auf der Kläranlage an das Ingenieurbüro Hydro Ingenieure in Kaiserslautern.