Bewilligungsbescheide in einer Höhe von insgesamt 30,4 Millionen Euro hat am Freitag Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) an die Bürgermeister Bernd Frey (SPD), Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG), Kerzenheims Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) und Ramsens Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) überreicht. Mit dieser Summe aus dem kommunalen Entschuldungsprogramm der Landesregierung (PEK-RP) wird es den Kommunen ermöglicht, einen Teil der aufgelaufenen Altschulden zu tilgen, um künftig wieder eine größere Handlungsfähigkeit zu erlangen. Ein ausführlicher Bericht folgt.