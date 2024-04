Sich bei einem Spaziergang ausruhen und die Landschaft genießen – das geht in Eisenberg und Umgebung jetzt komfortabel. Die Werbe-, Wirtschafts- und Touristik-Gemeinschaft (WWT) hat der Verbandsgemeinde Eisenberg sieben Wellenliegen im Wert von rund 5000 Euro gestiftet. Diese Spende stammt aus dem Restvermögen der WWT, die sich Ende 2023 aufgelöst hatte. Der Bautrupp der VG montierte die Bänke an diesen Standorten: Kerzenheim: – Esper (Blickrichtung Kerzenheim/Eisenberg) und oberhalb des Friedhofs (Blick: Donnersberg). Ramsen– Kapellchen (Blick: Ramsen) und Klosterhof vor Kirche (Blick: Stauf). Eisenberg – Burg Stauf (Blick: Steinborn) sowie Steinborn Westring (Blick: Tal/Gienanth) und am Weinberg (Blick: Eisenberg). Wer eine der Bänke besucht und ein Selfie auf dem Facebook-Account der VG veröffentlicht, hat die Chance einen Preis zu gewinnen. Einsendeschluss: 30. Juni. Unser Bild zeigt Christopher Krill (WWT, rechts) mit Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey.