Von Anja Benndorf

„Was sind denn das für Kürbisse?“, hat sich Brunhilde Dörner aus Altleiningen beim Anblick der Riesenfrüchte gefragt, die sich plötzlich in ihrem Beet an der Terrasse breitgemacht haben. Einfach so, versichert sie. Eigentlich wachsen dort Rosen und nicht näher bestimmte gelb blühende Pflanzen. „Aber die sind richtig verdrängt worden“, sagt ihr Gatte Lothar Dörner. Die großen Blätter hätten quasi das ganze Beet bedeckt und dazwischen seien ein paar runde Zucchini gewachsen. Und die wurden immer größer und größer und größer. Zwei von ihnen haben jeweils das beachtliche Gewicht von sechs Kilogramm erreicht. Auf die Frage, wie sie zubereitet werden, zucken die Eheleute mit den Achseln – und haben die Rondini verschenkt. Die Vertreter des Gemüsekürbisses können im Gegensatz zur länglichen Zucchini nicht roh verzehrt werden.abf