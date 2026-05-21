Mit dem „Ehrentag – für dich, für uns, für alle“ soll am Samstag der 77. Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert werden – mit Arbeitseinsätzen. Was in Grünstadt geplant ist.

„Wir wollen im Stadtpark rund um die Sommerhalle tätig werden“, kündigt Citymanagerin Susanne Kramer an. Zum einen solle ein großes Insektenhotel aus sechs übereinander gestapelten Euro-Paletten gebaut werden. „Es erhält auch ein Dach, welches später noch begrünt wird“, erklärt sie. Aufgestellt wird es am Wegesrand zwischen dem Pavillon und dem ehemaligen Kneipp-Becken. Darüber hinaus ist vorgesehen, in dem Bereich Unkraut zu jäten und Müll zu sammeln. Zudem werde das Graffiti in der Sommerhalle entfernt.

„Es haben sich 39 Personen, darunter acht Frauen und zehn Kinder angemeldet“, so Kramer. Letztere seien Fußball-Junioren des VfR zwischen vier und zehn Jahren. Dazu kämen noch rund zehn Erwachsene aus dem Verein. Die Stadtverwaltung werde mit Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) und sechs Angestellten vertreten sein.

Unterstützung von Sponsoren

Fachleute für die Anleitung kommen vom Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt (EBG): Thomas Röschke für das Insektenhotel und Alex Breitwieser für die Pflegearbeiten. „Ich bin sehr froh, dass uns der Bauhof unterstützt“, betont Kramer. Material sei mit 500 Euro aus dem Förderprogramm „100 mal 500 für die Demokratie“ angeschafft worden. „Wir haben auch Sponsoren“, erzählt die Citymanagerin erfreut von der örtlichen MR Handel- und Service-GmbH, die Arbeitshandschuhe und Warnwesten zur Verfügung stellt, sowie vom Rewe-Markt in Hettenleidelheim, der die Mittagsverpflegung spendiert.

Die Pause wird im Kindergarten Pfalzkitz stattfinden, wo für die jüngsten Teilnehmer des „Ehrentags“ auch ein Bastel- und Beschäftigungsprogramm angeboten wird. Die Einrichtung wird außerdem ein eigenes Projekt umsetzen: den Bau einer Feuerstelle für die Wald-Kita. „Sie soll im Sommer zum Kochen und im Winter als Wärmequelle dienen“, erläutert Pfalzkitz-Leiter Markus Schubert, der sich über zehn angemeldete Familien freut. Außerdem werden sechs Erzieher mit anpacken.

Der Bauhof habe bereits eine Bodenplatte gegossen, erklärt er. Darauf werde der 30 Zentimeter hohe Kamin, der einen Durchmesser von 1,20 Meter haben wird, gemauert: aus 400 Kilogramm Backsteinen. Die Kita habe sich ebenso wie die Stadt um einen Zuschuss über das Förderprogramm „100 mal 500 für die Demokratie“ bemüht und den Zuschlag erhalten.