Wo hakt es in Steinborn? Welche offensichtlichen Mängel und Schwachstellen müssten beseitigt werden? Diese Fragen haben sich Mitglieder des Ortsbeirats auf ihrem Frühjahrs-Rundgang durch den Eisenberger Ortsteil gestellt.

In regelmäßigen Abständen macht sich der Steinborner Ortsbeirat bei einem Rundgang ein Bild von der Lage im Ortsteil. Steinborns Ortsvorsteher Alexander Haas (FWG) listet dabei die einzelnen Punkte in Bild und Text auf. Diese Liste wird dann umgehend an die zuständigen Stellen der Verwaltung weiter geleitet, die dann für Abhilfe sorgen sollen.

Schwerpunkte waren unter anderem auch dieses Mal die Parksituation, Spielplätze und die stellenweise wuchernde Natur und das Gegenteil davon. Zum Letzteren zählt der Baumbestand auf der Ausgleichsfläche am Westring. Von den 22 neu gepflanzten Bäumen ist die Hälfte kaputt. Diese sollen durch eine andere Baumart ersetzt werden. Auf den Spielplätzen Paul-Münch-Straße müsste das hohe Gras dringend gemäht und an der Rutsche Sand aufgefüllt werden, merkt Haas an. Auf dem Bolzplatz ist der Sicherheitsdraht am Zaun gerissen, und das lose Tornetz muss befestigt werden.

Völlig unverständlich das Verhalten eines Einwohners, der auf dem ehemaligen Spielplatz Richard-Wagner-Straße ein Gartenhäuschen abgebaut und im umliegenden Gebüsch entsorgt hat. Da auch der Bouleplatz im Zentrum in einem unschönen Zustand ist werde demnächst ein Bürger in Eigeninitiative für Abhilfe sorgen. Außerdem sei ein Bürgerwettbewerb zur Ideensammlung für den Platz geplant, teilte der Ortsvorsteher mit.

Teils verkehrsgefährdend stellt sich die Parksituation im oberen Westrings dar. Obwohl die Beschilderung darauf hinweist, dass nur in den markierten Bereichen geparkt werden darf, nutzen manche Autofahrer auch die nicht ausgewiesenen Stellen zum Parken ihrer Fahrzeuge, vermutlich um einen längeren Fußmarsch zu ihrem nahegelegenen Haus zu vermeiden.

Nichts Besonderes aber dennoch ärgerlich und völlig unnötig ist das wieder einmal verschmierte Bushäuschen am Ostring. Manche „Künstler“ verunstalten regelmäßig die Wände mit ihren bunten Schmierereien. Schlichtweg Sachbeschädigung, die mit erheblichen Kosten wieder entfernt werden muss. In Kürze soll festgestellt werden, ob die Mängel behoben wurden. Aber bei der nächsten Ortsbegehung, die für Herbst angesetzt ist, werden sicherlich neue neuralgische Punkte zu entdecken sein.