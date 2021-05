Also jetzt doch! Nachdem andere Bundesländer die Maskenpflicht eingeführt haben, hat auch die rheinland-pfälzische Landesregierung nachgezogen. Sie fordert von den Bürgern, dass sie ab Montag, 27. April, beim Einkaufen und in Bussen und der Bahn Masken tragen. Doch woher nehmen, wenn man selbst an der Nähmaschine nicht so begabt ist? Im Leiningerland und Eisenberg gibt es mehrere Anbieter von Alltagsmasken aus Stoff – ein Überblick.

Die Firma Raumausstattung Petri in Kirchheim näht auf Bestellung auch Masken, sagt Barbara Petri: „Heute zum Beispiel haben wir 40 genäht für Kunden, die welche bestellt hatten.“ Die Kunden könnten zwischen zwei Varianten und verschiedenen Stoffarten wählen. Ein großer Vorrat an Masken liege allerdings nicht auf Lager, sagt Petri: „Denn der normale Betrieb läuft bei uns ja weiter.“ Wer Masken bestellen will, kann sich unter Telefon 06359/3308 melden.Anmelden muss man sich auch beim Patchworkhimmel in Grünstadt unter der Rufnummer 06359/806973. „Obwohl wir um eine telefonische Anmeldung bitten, stehen die Leute Schlange bis auf die Straße“, sagt Inhaberin Astrid Reck. Gefragt seien derzeit vor allem Stoff und Gummiband. Letzteres ist allerdings am Donnerstag ausverkauft gewesen. „Ich erwarte eine neue Lieferung, ich hoffe die kommt bald“, sagt Reck. Neben Material, das Kunden zum Nähen der Masken brauchen, bietet Reck auch fertigen Mundschutz an. „Die Nachfrage ist auch hier enorm, so wie die Masken reinkommen, gehen sie auch wieder weg. Ich habe bereits einige Helferinnen in Heimarbeit aktiviert, die für mich die Masken nähen, wir kommen aber kaum nach.“

Stofflounge setzt auf Versand

Diese Erfahrung teilt Ulrike Böttger in Eisenberg, die sonst Baby- und Kinderkleidung herstellt, dafür eigens ein Gewerbe angemeldet hat. Über 100 Bestellungen von Masken liegen ihr bereits vor, denn über den Dorffunk in Eisenberg hat sie ihre Dienstleistung bekanntgemacht. Stoff habe sie ausreichend vorrätig, nur mit dem Gummiband werde es langsam eng. „Es ist dann schon ärgerlich, wenn das Material plötzlich das Zehnfache dessen kostet, was sonst im Handel verlangt wird“, beklagt sie. Wer bei Ulrike Böttger bestellen will, muss die Nummer 0176/31779986 wählen.

Gar nicht erst das Ladengeschäft in Grünstadt geöffnet hat die Stofflounge in der Carl-Zeiss-Straße. „Wir finden die Öffnung nicht gut und sind zudem über unseren Online-Shop so gut ausgelastet, dass wir das derzeit nicht bewältigen könnten“, sagt Inhaberin Anna Eberts, die bis zu 100 Pakete am Tag verschickt. Sie führt neben fertigen Masken auch den benötigten Stoff, Bänder, Streifband und Gummiband. „Glücklicherweise habe ich ein größere Menge vor einiger Zeit geordert, das reicht noch eine Weile“, sagt sie. Unter www.stofflounge.de können Bestellungen aufgegeben werden.

Im Dauerstress ist Magdalena Matheis-Kissle vom Stoffatelier in der Grünstadter Fußgängerzone. Vor ihrem Geschäft haben sich gestern lange Schlangen gebildet, die im gesamten Tagesverlauf nicht kürzer wurden. „Das ist uns schon fast unangenehm, aber wir arbeiten zu viert im Geschäft, um die Nachfrage zu bedienen.“ Verkauft werden Stoffe für Kunden, die ihre Masken selbst machen wollen. „Ich kann derzeit keine Masken anbieten, hoffe jedoch, dass am Wochenende etwas Zeit bleibt, um welche anzufertigen“, sagt Matheis-Kissle, die den Kunden aber eine Schneiderei empfiehlt, die Masken näht und verkauft. Das Stoffatelier ist unter Telefon 06359/83661 zu erreichen.

Die Schneiderei Aydin, die Matheis-Kissle den Kunden empfiehlt, befindet sich in der Jakobstraße – dort sind in den vergangenen Tagen unzählige Masken gefertigt worden. „Wir haben so viele genäht, wir können es gar nicht mehr zählen“, sagt Fatma Aydin. Die Kunden können sie vor Ort kaufen – und falls keine mehr da sind, auch bestellen – sie werden dann in kurzer Zeit hergestellt. Erreichbar ist die Schneiderei unter Telefon 06359/924225.

Verbandsgemeinde hat Masken

In Eisenberg gibt es Masken der Verbandsgemeinde bei der Reinigung Giel in der Hauptstraße 119. „Wir verkaufen den Mundschutz, den die Verbandsgemeinde anbietet, aber auch unsere eigene Schneiderin näht Mundschutz für die Kunden“, sagt Carmen Giel, die unter Telefon 06351/7366 zu erreichen ist.

Die Masken der VG sind außerdem noch bei der Buchhandlung Frank in der Kerzenheimer Straße 11 sowie im Rathaus, Hauptstraße 86, zu bekommen, informierte die Verbandsgemeinde im Portal Dorffunk.

In Kerzenheim ist Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU), Göllheimer Straße 16, für die Abgabe der Masken zuständig. Sie gibt sie nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0179/7913559 weiter. Ähnlich läuft es auch in Ramsen. Dort sind bei Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG), Am Heugraben 16, ebenfalls nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Rufnummer 0174/2128893 die Masken zu bekommen.

Wer näht Masken?