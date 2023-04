Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Lichtermeer im Vorgarten, das nicht nur Kinderaugen leuchten lässt, das schafft seit sechs Jahren die Sausenheimer Familie Korz. Wenn die Sonne untergeht, werden die bunten Figuren aufgeblasen und die Lichter beginnen zu leuchten.

Beim abendlichen Spaziergang durch das Neubaugebiet in der Nähe des Sportplatzes, erlebt der Passant in Sausenheim Lichtinstallationen, die vor allem bei Kindern ein Funkeln in den Augen auslösen.