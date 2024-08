Ins Grünstadter Abfallwirtschaftszentrum des Kreises Bad Dürkheim führt die RHEINPFALZ-Sommertour am nächsten Mittwoch. Was dort passiert, warum dort bald neu gebaut wird und bei welchen Müll-Funden selbst die Entsorger an ihre Grenzen kommen: Der Chef gibt vorab erste Einblicke.

Voll beladene Kombis, Pkw mit Anhänger, Müllfahrzeuge und große Sattelzüge, dazwischen wendige Radlader: Auf dem 2,7 Hektar großen Gelände des Grünstadter Abfallwirtschaftszentrums mit Wertstoffhof des Landkreises Bad Dürkheim herrscht reger Verkehr. Ständig wird Unrat angeliefert, sortiert, aus- und umgeladen. „Im vergangenen Jahr wurden bei uns 47.391 Tonnen Müll umgeschlagen“, berichtet der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB), Klaus Pabst.

Knapp die Hälfte davon war mit 22.613 Tonnen Bioabfall, der von Lkw der Firma ZAK zum Kompostwerk nach Kaiserslautern gebracht wurde, wo daraus durch Vergärung Energie erzeugt wird. „Der Biomüll stammte aber auch aus den Bereichen Frankenthal und Worms sowie aus dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Aus unserem Landkreis wurden 13.929 Tonnen beigesteuert“, so Pabst.

Für Altpapier sind mehrere Firmen zuständig

Sehr groß ist auch die Menge an Altpapier: 9812 Tonnen. Dafür seien die Kreisbürger allein verantwortlich, so Pabst. In die Entsorgung dieser Müllart sind mehrere Unternehmen involviert – ein Teil der bundesweit elf Dualen Systeme für die Verpackungen und der AWB für die Grafikerzeugnisse. Weil diese Abfälle gut durchgemischt in Grünstadt landen, müssen sich die Firmen über die Bedingungen der Zuordnung - finanzieller oder materieller Ausgleich – einigen. „Aktuell sind wir gerade wieder in Verhandlungen“, sagt der Diplom-Verwaltungswirt über das gesetzlich vorgeschriebene, sehr komplizierte Verfahren.

Auch Glas und Leichtverpackungen seien Sache der Dualen Systeme. Insofern habe der Kreis Bad Dürkheim beispielsweise keine Entscheidungsgewalt hinsichtlich der Einführung der gelben Tonne. Diese wird von vielen gewünscht, weil die gelben Säcke weiteren Plastikabfall darstellen, bei Wind durch die Gegend fliegen und oft schnell reißen. „Von der Qualität her sind sie jedoch in jüngster Zeit besser geworden“, versichert Pabst. Er schließt einen Wechsel zu den (teureren) Tonnen aber nicht generell aus. Altglas sei ja auch zuletzt 2019 in Beuteln an den Straßenrand gestellt worden. An Flaschen und Konservengläsern kommen mehr als 4000 Tonnen im Abfallwirtschaftszentrum an. Dort warten sie farblich sortiert auf Abholung. Übrigens: Wenn man unsicher ist, welche Farbe ein Gefäß hat, soll man sich für den Container mit dem Grünglas entscheiden.

Einiges kann nicht recycelt werden

Die meisten Abfälle können laut Pabst recycelt werden. Sperr- und Restmüll sowie Dispersionsfarben allerdings werden bei der GML GmbH in Ludwigshafen verbrannt. Der dabei erzeugte heiße Dampf wird an die Technischen Werke TWL geleitet, die daraus Strom und Wärme machen. In keiner Weise sinnvoll verwertet werden kann Asbest, von dem 2023 immerhin 50 Tonnen in der Obersülzer Straße umgeschlagen wurden. „Das wird auf die Deponie gebracht“, erklärt Pabst.

Manchmal würden auch Dinge abgegeben, mit deren korrekter Entsorgung selbst die Experten des Wertstoffhofs überfordert sind. „Da gab es mal ein radioaktives medizinisches Produkt“, erinnert sich der 61-Jährige. „Da mussten wir erst einmal recherchieren nach Fachfirmen, die das übernehmen können.“ Schon zweimal habe er erlebt, dass Handgranaten im Metallschrott gelegen hätten. „In solchen Fällen holen wir den Kampfmittelräumdienst“, so Pabst.

Positive Bilanz für Müllabfuhr in Eigenregie

Seine erste Zwischenbilanz nach rund sieben Monaten Müllabfuhr in Eigenregie fällt positiv aus. Am 2. Januar hatte der AWB den Dienstleister Remondis abgelöst, sammelt seither alle Abfälle mit einer Flotte aus 18 Fahrzeugen, die für 5,8 Millionen Euro angeschafft wurden, selbst ein. „Wir beschäftigen dafür rund 50 Müllwerker“, erläutert der 61-Jährige, der betont, dass die Umstellung sehr gut vorbereitet gewesen sei. Man habe den direkten Zugriff auf das Personal, sei nah an den Bürgern, was das Beschwerdemanagement enorm verbessert habe. Aktuell seien die insgesamt rund 60 Mitarbeiter, darunter sehr erfahrene Disponenten, unter Betriebsleiter Matthias Schadler noch recht provisorisch in dem vorhandenen Verwaltungsgebäude untergebracht.

Aber das soll sich bald ändern. Im September ist Spatenstich für einen circa 2,5 Millionen Euro teuren Neubau. Dieser entsteht auf dem 5500 Quadratmeter großen Grundstück der einstigen Rottehalle des Biokompostwerks, das bis 2015 an diesem Standort war. Momentan wird das Areal als Parkplatz für die eigenen Müllwagen, einige Pritschenfahrzeuge und Container genutzt.

