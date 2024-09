Seit einigen Monaten sind an insgesamt zwölf Orten der Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg Defibrillatoren installiert. Gespendet wurden diese vom Lions Club Grünstadt-Eisenberg mit dem Ziel, die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. Wie ein solcher „Defi“ funktioniert und in welchen Fällen er angewendet werden kann, wurde bereits erfolgreich in vielen beschenkten Gemeinden demonstriert. Am Samstag, 7. September, ist nun Ramsen dran. Die Einweisung erfolgt durch Helfer des DRK Eisenberg zwischen 11 und 13 Uhr am Rathaus in Ramsen.

Geplant ist, ein Zelt mit einer Fläche von zirka 40 Quadratmetern zu errichten. Neben Informationen zu den Themen Reanimation und Wiederbelebung eines Menschen können dort dann auch lebensrettende Handgriffe geübt werden. Die Helfer werden hierfür spezielle menschenähnliche Puppen dabei haben, an denen die Lebensretter in spe üben können. Natürlich wird hierbei auch der Einsatz eines Defis geprobt.

Ziel der Veranstaltung ist es, den Bürgern die Angst vor Wiederbelebungsmaßnahmen zu nehmen und auf das Vorhandenseins eines öffentlichen Defibrillators in der Stumpfwaldgemeinde hinzuweisen.hde