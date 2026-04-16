Der jüngste Kämpfer zeigt großen Kampfgeist, ein Routinier kämpft sich gehandicapt ins Finale. Die WKU-Meisterschaft ist herausfordernd, am Ende gibt es viele Medaillen.

Die Tae-Kwon-Do-Teams des TSV Carlsberg und des ATSV Wattenheim sind scheinbar nicht zu stoppen – am 28. März nahmen die Teams um Trainer Pierre Polini an den WKU Baden-Württembergischen Meisterschaften in Heilbronn teil.

Die Atmosphäre auf dem Wettkampf sei insgesamt sehr positiv und motivierend gewesen, es habe eine besondere Mischung aus Anspannung, Fairness und gegenseitigem Respekt geherrscht. Insgesamt gab es 1.080 Starter, unter denen eine Vielzahl guter Kämpferinnen und Kämpfer aus ganz Deutschland gewesen sei – eine Riesenanzahl, entsprechend voll war die Halle. „Die neun Kämpfer des TSV Carlsberg und des ATSV Wattenheim sind wieder im Pointfighting, einer Disziplin des Kickboxens, angetreten“, erklärt Polini und ergänzt: „Insgesamt konnten wir vier erste, vier zweite und zwei dritte Plätze belegen – unsere Kämpferinnen und Kämpfer haben sich dabei nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend präsentiert“, sagt Pierre Polini, der Trainer. Besonders spannend seien zahlreiche Final- und Halbfinalkämpfe auf hohem Niveau gewesen.

„Hervorzuheben ist das Finale unseres jüngsten Teilnehmers Liam Bermes, der großen Kampfgeist zeigte, sich jedoch einem starken Gegner geschlagen geben musste“, erzählt er und ergänzt: „Ebenso beeindruckend war der Halbfinalkampf von Lion Dietzmann, der sich in einem intensiven Duell den 3. Platz erkämpfte sowie Lina Roos, die bei ihrem erst zweiten Turnier eine starke Leistung zeigte und im Finale nur knapp einer sehr guten Gegnerin unterlag.“ Die Erwartungen des Teams an den Wettkampf in Heilbronn seien gewesen, dass die Athletinnen und Athleten ihr Können abrufen und sich weiterentwickeln könnten. „Diese Erwartungen wurden mehr als erfüllt, wobei besonders erfreulich war, dass auch neue Teilnehmer, wie Noah Pütz bei seinem ersten Turnier wichtige Erfahrungen sammeln konnte“, betont Polini. Das Besondere an diesem Wettkampf sei das konstant hohe Leistungsniveau des Teams gewesen, insbesondere mit Blick auf das Weltmeisterteam, das dieses Niveau nun bereits seit zwei Jahren konstant halte.

Herausragend sei die Leistung von Julia Thein gewesen, die zwei Klassen souverän dominierte – unter anderem auch die Erwachsenenklasse. Erstklassig habe sich auch Phillip Polini dargestellt, der sich eindrucksvoll den 1. Platz sicherte. Ebenso habe Ben Schenkewitz mit außergewöhnlicher Schnelligkeit überzeugt und sich so verdient den 1. Platz gesichert. „Auch der älteste Teilnehmer, Marc Bermes zeigte eine beeindruckende Leistung: In einer sehr starken Gruppe kämpfte er sich durch intensive Duelle bis ins Finale vor und unterlag dort – leicht gehandicapt – nur knapp, womit er sich den 2. Platz sicherte“, berichtet Polini, der seit Jahren Disziplin und Begeisterung für diesen Sport an Jugendliche und Erwachsene weitergebe. Das Team habe auch mit Verletzungen umgehen müssen, beispielsweise im Fall von Maira Bund (2. Platz), die deshalb leider im Finale nicht antreten konnte.

„Verletzungen gehören zum Sport dazu und zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind“, meint der Trainer. Diese Leistungen zeigten eindrucksvoll die Einstellung und Qualität des Teams. Die Motivation der Kämpferinnen und Kämpfer sei ein zentraler Bestandteil der Trainingsarbeit. „Auch wenn es einmal nicht optimal läuft, legen wir großen Wert darauf, die positiven Entwicklungen hervorzuheben und aus jedem Kampf zu lernen - unser starker Teamzusammenhalt ist hierbei ein entscheidender Faktor“, betont er. Neben den sportlichen Erfolgen sei vor allem die Entwicklung jedes Einzelnen entscheidend. Der Austragungsort für die Weltmeisterschaft vom 3. bis 9. August 2026 wurde aufgrund des Nahost-Konflikts geändert. Sie findet jetzt nicht in Abu Dhabi, sondern in Berlin statt.