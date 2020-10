Die Gechem-Geschäftsführerin Martina Nighswonger setze sich in herausragender Weise für die Ökonomie in Rheinland-Pfalz ein. Das sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP), als er ihr am Montag die Wirtschaftsmedaille des Landes in Mainz verlieh.

Als Vizepräsidentin im Präsidium der IHK Pfalz sowie als erfolgreiche Unternehmerin tritt Nighswonger für die Belange der Firmen im Land ein. Die Ausbildung junger Menschen liegt ihr besonders am Herzen. „Unsere Betriebe sind das Fundament unseres Wohlstands. Ohne Persönlichkeiten wie Frau Nighswonger können unsere freie Gesellschaft und unsere soziale Marktwirtschaft nicht erfolgreich funktionieren“, so Wissing und lobte ihren besonderen Einsatz im ländlichen Raum und ihren unternehmerischen Weitblick. „Sie schafft und sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort und trägt dazu bei, dass sich die Region gut entwickeln kann. Das Engagement von Frau Nighswonger für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz und für die Region im speziellen hat unbedingt Anerkennung verdient“, sagte der Minister in seiner Laudatio für Nighswonger, die 2010 die Gechem GmbH mit Sitz in Kleinkarlbach als „Quereinsteigerin“ übernahm.