Nachdem bereits ein Teil der Feldwege saniert worden ist, soll es mit dem Ausbau in Kirchheimer Gemarkung nun weitergehen – das beschloss der Ortsgemeinderat in seiner am Dienstagabend. Die Fortsetzung des Projekts wird nach Ausführungen von Ralf Hepp aus der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Leiningerland mit 1,062 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Der von der Verwaltung ermittelte Betrag schließt die für die Beantragung von Fördermitteln notwendige Planung und Bodenuntersuchung mit ein. Hepp informierte, dass mittlerweile nicht mehr