Renate Scholten ist die erste Gewinnerin des Hauptpreises einer Aktion des Wirtschaftsforums Grünstadt. Sie erhält Geschenk-Karten im Wert von 250 Euro, die sie in allen teilnehmenden Mitgliedsgeschäften des Wirtschaftsforums Grünstadt wie Bargeld nutzen kann. 15 weitere Kunden des lokalen Einzelhandels bekommen 50-Euro-Gutscheine. Das Wirtschaftsforum will mit dieser Gewinnaktion, bei der Gutscheine im Gesamtwert von 4000 Euro verlost werden, die Innenstadt stärken. Jeder Kunde eines Geschäftes erhält beim Einkauf ein Los. Es wird mit Namen, Anschrift und Telefonnummer versehen. Die Kunden können es dann in eine Weinfass an der Drehscheibe werfen. Vier Wochen lang – bis 27. Juni – werden dort immer samstags um 11 Uhr Lose gezogen. „Wir benachrichtigen die Leute danach umgehend per Telefon und dann können sie die Geschenk-Karten in der Papeterie Breuer abholen“, sagte der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, Ernst-Uwe Bernard. Glücksfee bei der ersten Verlosung am Samstag war Weingräfin Saskia.