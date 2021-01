Die Ernte ist im Vergleich zum Mittelwert der Vorjahre etwas unter dem Durchschnitt. Das teilt die Südzucker AG in Neuoffstein mit, wo am gestrigen Dienstag die Kampagne „ohne besonderen Vorkommnisse“ beendet wurde. Genaue Angaben über die Menge der von circa 1650 Landwirten angelieferten und im Werk verarbeiteten Ackerfrüchte „können wir leider keine Angaben veröffentlichen“, sagt der Regionalleiter Stefan Mondel. Der Zuckergehalt der Rüben betrage 18,1 Prozent. Der Leiter der Rohstoffabteilung, Michael Adams, ordnet diesen Wert ein: „Er entspricht dem fünfjährigen Durchschnitt.“ Gegen die Ausbreitung der Virösen Vergilbung, die in den vergangenen Jahren zu großen Schäden an den Zuckerrüben geführt hat, sei seit Neujahr ein Pflanzenschutzmittel verfügbar. „Befristet bis zum 30. April hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eine Notfallzulassung für eine Neonicotinoidbeize ausgesprochen“, berichtet Adams. Die Genehmigung sei auf eine bestimmte Fläche begrenzt und das damit behandelte Saatgut dürfe nur dort eingesetzt werden, wo Schaderreger besonders stark auftreten. Adams sagt: „Somit haben wir in diesem Jahr die Möglichkeit, grüne Blattläuse als Virusüberträger dieser Krankheit mit geringstem Wirkstoffaufwand effektiv zu bekämpfen.“