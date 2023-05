Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine hat ihren Vereinen am Freitag in einem Rundschreiben empfohlen, wegen der Pandemie alle Veranstaltungen abzusagen. Das wäre das erste Mal seit dem Golfkrieg 1991, dass die Fasnacht ausfällt. Was bedeutet das für die Vereine im Leiningerland?

Bereits vor der Absageempfehlung hat Verbandspräsident Jürgen Lesmeister gesagt: „Es kann nicht sein, dass wir auf Gedeih und Verderb Fasnacht feiern.“ Genauso sieht das auch