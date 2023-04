Die Wasserratten können sich freuen, denn nun ist es offiziell: Das Wasser im Waldschwimmbad wird als Vorbereitung auf die Badesaison ab sofort wieder geheizt. Eigentlich hätte alles ganz anders kommen sollen.

Nun also doch: Die Eisenberger können in diesem Jahr in warmem Wasser schwimmen, die Verbandsgemeinde Eisenberg wird die Becken beheizen. Offiziell fie die Entscheidung am Montagabend, einstimmig folgte der Eisenberger VG-Rat der Empfehlung von Bürgermeister Bernd Frey (SPD) und den Fraktionsvorsitzenden und hob damit den Beschluss vom Dezember vergangenen Jahres auf. Damals entschied man sich recht früh, das Wasser in der anstehenden Saison nicht zu heizen.

Die Gründe für die damalige Entscheidung waren für Bürgermeister und Rat nicht die gestiegenen Kosten für die Gasbeschaffung, wie Frey nicht müde wurde zu betonen, sondern die Einsparung von jährlich rund 1,2 Millionen Kilowatt Energie. „Wir können nicht Wasser predigen und Wein trinken“, so Frey damals. Seinerzeit wurden die Bürger zum Energiesparen aufgerufen, die Verbandsgemeinde Eisenberg sah sich daher in der Pflicht, ebenfalls einen Beitrag zur Gaseinsparung zu leisten. Im Rat wurde diese Idee auch unterstützt. In der Zwischenzeit habe sich die Grundlage für diesen Beschluss aber geändert, denn die „Gasspeicher sind gut gefüllt“, begründete Bürgermeister Frey die neue Situation. Zwar wirbt die Bundesnetzagentur immer noch für einen sparsamen Umgang mit dem Gas, eine Mangellage gab es aber – zumindest im vergangenen Winter – nicht. Der Füllstand liegt aktuell sogar höher als im Vorkriegsjahr 2021 um diese Zeit.

Es soll gespart werden

Im gleichen Zusammenhang empfahl der Rat der Keep-GmbH als Trägerin des Waldschwimmbades bei einem Ingenieurbüro eine Machbarkeitsstudie zum Preis von 33.000 Euro über die Energieeinsparung im Bad erstellen zu lassen. In diesem Bereich seien vielfältige Möglichkeiten vorhanden, wie VG-Werkleiter Andreas Lill erläuterte. So würden beispielsweise wöchentlich 300 Kubikmeter Leitungswasser zur Spülung der Filter gebraucht. Bisher fließe diese Menge ungenutzt in den Kanal. Eine Möglichkeit wäre eventuell, dieses Wasser zur Bewässerung des Rasens im gegenüber liegenden Waldstadion zu verwenden. Ebenfalls soll die Studie die Wirtschaftlichkeit einer eventuellen Nachtabdeckung der Wasseroberfläche in Höhe von 142.000 Euro berechnen.