Der wichtigste Mitarbeiter scheint bei Grünstadter Friseuren derzeit der Anrufbeantworter zu sein. Bei acht Salons, die von der RHEINPFALZ für eine Umfrage zur Öffnung am 1. März herangezogen werden sollten, schaltete sich vier Mal ein solches Gerät ein.

Bei allen vier Anrufbeantwortern konnte man eine Nachricht hinterlassen, um einen Termin zu vereinbaren, das Versprechen eines Rückrufs wurde gegeben. In drei Betrieben meldete sich nicht einmal eine Maschine, um einem eventuellen Andrang ab dem 1. März mit Terminen entgegen zu wirken. Einzig in „Heidis Kuhles Haarstübchen“ erreichten wir die Chefin selbst. „Ja, die ersten beiden Tage haben die Leitungen geglüht, als bekannt wurde, wann es bei uns wieder losgehen darf“, sagt sie. Mittlerweile habe der Ansturm allerdings wieder nachgelassen, die Stammkunden seien alle mit Terminen versorgt. Eine wirkliche Neukundengewinnung habe es auch nicht gegeben, sagt Kuhl, die in der Grünstadter Fußgängerzone ihr Geschäft betreibt.

Der Bedarf ist daDer Bedarf nach den Dienstleistungen der Friseure im Land ist da, das sieht man, wenn man aufmerksam durch die Innenstadt geht oder Fotos mancher Würdenträger und Amtsinhaber in dieser Zeitung sieht. Doch mal ehrlich, wenn nach dem 1. März alle mal wieder geschnitten, gefärbt oder gelockt sind, dann wird sich auch hier das Geschäft schnell normalisieren.

Das scheint auch der Grund dafür zu sein, dass die Friseure nicht direkt am Telefon sitzen, um auf Anrufe zu warten. Dass gleich drei Geschäfte nicht einmal per Telefon zu erreichen sind, heißt hoffentlich nicht, dass sie gar nicht mehr öffnen werden.