Seit Freitag läuft in Bockenheim das Winzerfest und am Sonntag hat es mit dem Straßenumzug einen Höhepunkt gegeben. Das Wetter spielte zwar nicht ganz mit, davon ließen sich die Leute ihre Laune aber nicht verderben: Es war ordentlich was los.

Was für ein Spektakel! Der Winzerfestumzug in Bockenheim