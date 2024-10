Die Saison der Weinfeste im Leiningerland findet in Bockenheim ihren feierlichen Abschluss: Seit Freitag läuft dort das Winzerfest und am Sonntag hat es mit dem großen Umzug einen der Höhepunkte gegeben. Das Wetter hat zwar nicht wirklich mitgespielt, davon haben sich die Leute ihre Feierlaune aber nicht verderben lassen: Es ist ordentlich was los gewesen.

