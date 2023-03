Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Umwelt- und ressourcenschonenden Weinbau zu betreiben, ist für das Weingut Neiss aus Kindenheim wichtig. Jetzt hat der Betrieb zehn Bienenhotels aufgestellt. Diese wurden von der Lebenshilfe Bad Dürkheim gefertigt.

Erste Insekten tummeln sich bereits an den Nistmöglichkeiten, die das Weingut in seinen Weinbergen montiert hat. Das Projekt geht mit der Idee des Vereins Fair and Green mit Sitz in Bonn einher, dem