Während am Mittwoch wegen der Warnungen vor Extrem-Glätte viele Menschen zu Hause geblieben waren, ist nach Polizei-Einschätzung am Donnerstag auf den Straßen des Leiningerlands wieder mehr los. Und prompt hat es auch schon viermal gekracht, es ist den Beamten zufolge aber bei Blechschäden geblieben. Zwei der Unfälle haben sich in Asselheim zugetragen, einer auf der Obersülzer Brücke in Grünstadt und einer auf der B47 zwischen Eisenberg und Hettenleidelheim.