Der Winterdienst auf der Autobahn hat im November offiziell begonnen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, umfasst das Streckennetz mehr als 13.000 Kilometer. Dazu gehört auch der Streckenabschnitt der A6 im Leiningerland mit den Autobahnauffahrten in Wattenheim und Grünstadt. 6.300 Straßenwärterinnen und Straßenwärter der Autobahn GmbH sind bundesweit rund um die Uhr im Einsatz, um bei Bedarf schnellstmöglich und zielgerichtet zu reagieren. Dazu gehören insbesondere das Streuen von Salz und das Räumen von Schnee. Die Autobahnmeistereien haben zahlreiche Vorbereitungen getroffen: Die Einsatzfahrzeuge wurden für den Wintereinsatz umgerüstet und etwa 1.450 Spezialfahrzeuge warten jetzt auf ihren Einsatz. Außerdem wurden die Reserven der Salzlager aufgestockt. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes, die für die Planung, den Bau, den Erhalt und den Betrieb des Autobahnnetzes unter anderem in Rheinland-Pfalz zuständig ist, hält 47.000 Tonnen Salz an insgesamt 51 Lagerorten für den Winterdienst bereit.