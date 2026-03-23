Was andernorts längst Tradition ist, brachte am Sonntag erstmals frischen Schwung nach Quirnheim: Die Kita „Weedbach Kinder“ verbrannte den Winter – und das mit viel Spaß.

Förderverein, Eltern und Kita-Leitung hatten die Idee, gemeinsam mit den Kindern diese schöne Sitte in der 800-Seelen-Gemeinde zu starten. Hilfe kam aus dem Eistal: Benjamin Sprenger organisierte das stählerne Schneemann-Gerüst und erklärte geduldig den Bau. Die Kinder waren natürlich die Chefs der Baustelle – inklusive fröhlicher Strohschlacht. Mit Leinentüchern bekam der Schneemann sein weißes Kleid, zwei Augen und eine rote Nase machten ihn perfekt.

Bewaffnet mit ihren Stabausstecken und Brezeln setzte sich am Sonntag der Tross in Bewegung. Vom Kita-Gelände aus zog der weiße Mann auf einem Anhänger bis zum ehemaligen Sportplatz. Begleitet von Liedern und einem kleinen Singspiel der Kinder wurde der Winter dann in lodernden Flammen verabschiedet. Die Feuerwehr Ebertsheim sicherte den Umzug und behielt das Feuer im Blick – während Groß und Klein zufrieden feststellten, wie einfach es sein kann, ein kleines Fest zu organisieren.