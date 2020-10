Coronabedingt haben die „Bockrumer Wingertshexe“ ihre Spenden dieses Jahr erst Anfang Oktober verteilen können. 3000 Euro kamen bei dem „Besenritt“ an Altweiberfasnacht, 20. Februar, zusammen. Das Geld wurde bei Autofahrern, Passanten und ortsansässigen Betrieben gesammelt und geht jetzt an mehrere Empfänger.

Jeweils 1000 Euro haben die Bockenheimer Hexen an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen und den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund gegeben, in dem schwer kranke Menschen noch eine Reise an ein Traumziel unternehmen können. 500 Euro gingen sowohl an die Bockenheimer Pfadfinder Dietrich Bonhoeffer als auch auf ein Spendenkonto, das von der Sparkasse Rhein-Haardt für die kleinen Nora Luna eingerichtet wurde. Das erst wenige Wochen alte Mädchen hatte im September bei einem tragischen Verkehrsunfall zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim seine Mutter und den Bruder verloren, überlebte aber selbst leicht verletzt.

Das Hospiz sei ausgewählt worden, weil eine langjährige Freundschaft mit Hospizmitarbeiterin Beate Däuwel besteht und „uns Wohl der Kinder sehr am Herzen liegt“, teilen die Hexen mit. Auch der Wünschewagen sei ein ganz besonderes Projekt, das unterstützt werden sollte. Die Pfadfinder Dietrich Bonhoeffer Bockenheim seien ein ortsansässiger Verein, bei dem sich in kleinen Gruppen regelmäßig Kinder und Jugendliche treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Dass sie überhaupt jedes Jahr spenden können, sei den Menschen geschuldet, die an Altweiberfasnacht freiwillig ihr Geld herausrückten und denen damit ebenfalls Dank gebühre, heißt es in der Mitteilung der Wingertshexen.