Schon wieder ging’s im Obersülzer Rat um Windkraft. Das Thema ließ frustrierte Bürger bei der vorangegangenen Sitzung laut werden. Diesmal spendeten Zuschauer Beifall.

Als die Ortsgemeinde Obersülzen Ende April ihren Widerstand gegen den genehmigten Windpark der BayWa r.e. AG München mit 17 Anlagen auf dem Stahlberg aufgegeben hatte, wurde den Mandatsträgern vorgeworfen, sich gegen das eigene Dorf zu stellen. Bei der jüngsten Ratssitzung standen nun erneut Windräder auf der Tagesordnung, und prompt war der Saal im Dorfgemeinschaftshaus wieder gut mit Publikum gefüllt. Mit Spannung verfolgten die Bürger, was da diskutiert und beschlossen wurde.

Östlich des Kirchheimer Gewerbegebiets

Diesmal ging es um das Vorhaben der Lambsheimer Firma Gaia, deren Planungen bereits 2020 im Rat der Verbandsgemeinde Leiningerland vorgestellt worden waren. Vier rund 180 Meter hohe Kolosse, die bei einem senkrecht gen Himmel ragendem Rotorblatt 260 Meter messen, will der Projektierer auf einem Areal östlich des Kirchheimer Gewerbegebietes Rosengartenweg errichten. Zwei Windräder davon würden auf Obersülzer Gemarkung stehen. Bei einer Nennleistung von 7,2 Megawatt pro Kraftwerk würden alle vier Anlagen im Jahresdurchschnitt rund 13 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

Der Autarkie mit sauberer Energie und Einnahmemöglichkeiten zum Trotz merkte Christdemokrat Gunter Schumann an: „In puncto Windkraftanlagen ist das Fass in Obersülzen schon übergelaufen.“ Er verwies auf Dokumentationen und Fachstudien zu Kranichen und anderen Vögeln, die die örtliche Naturschutzgruppe „Bach & Baum“ bereits im Herbst 2014 ins Feld geführt hatte. Demnach hätten sieben Windräder in der Umgebung gar nicht gebaut werden dürfen, so Schumann. Aber die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd habe die Argumente damals weggewischt und behauptet, man habe das Schutzgebiet nicht genau definiert.

Angst um die Obstplantagen

Und nun sei auch noch der Windpark auf dem Stahlberg genehmigt. Bei der Verwirklichung der Gaia-Pläne fürchtet Schumann nicht nur um seine Obstplantagen. Paul Becker von der Gemeinschaft für Obersülzen (GfO) sagte: „Wir schließen uns an.“ Die Anlagen würden viel zu nah an der Bebauung stehen. Auch kritisierte er zwei Schattenwurf-Gutachten, die Gaia vorgelegt hatte. Unter anderem seien dabei uralte Wetterdaten zugrunde gelegt worden. Bürgermeister Michael Schütz (CDU) sagte, die von der Lambsheimer Firma angepeilte Sonderbaufläche sei noch der einzige Rückzugs- und Erholungsort für die Dorfbewohner, der frei von Windenergieanlagen sei.

Einstimmig lehnte der Gemeinderat die Weiterverfolgung des Gaia-Projektes ab. Die rund 20 Zuschauer applaudierten kräftig.