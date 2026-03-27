Dirmstein erteilt nun doch ihr Einvernehmen für die Planung des Windparks – wegen einer Formulierung in der Sitzung. In Obersülzen gibt es Widerstand.

Schon wieder musste sich der Dirmsteiner Gemeinderat am Mittwoch mit der möglichen Windenergiegewinnung auf nördlichen Flächen der Ortsgemeinde beschäftigen. Und wieder ging es konkret um den Bauantrag der Baywa r.e. Wind GmbH für 16 Anlagen auf Dirmsteiner und eine auf Obersülzer Gemarkung.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, bei der der Baywa-Antrag liegt, wollte wissen, ob die Gemeinde dabei bleibt, dass sie dem Projekt ihr Einvernehmen versagt, sprich dagegen ist, dass es umgesetzt wird. Das hatte der Rat im Mai vergangenen Jahres mit neun zu sieben Stimmen so beschlossen.

Die SGD beabsichtigt, sich über dieses Votum hinwegzusetzen. Im Verwaltungsdeutsch heißt das: Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens. So etwas passiert auch hin und wieder, wenn beispielsweise bei einem beantragten Wohnbauvorhaben die Kommune Nein sagt, aber die Baubehörde beim Landkreis sicher ist, dass sie den Antrag baurechtlich nicht ablehnen darf. Dies zeichnet sich auch beim Windpark-Bauantrag von Baywa ab. Weil hier das Bundes-Immissionsschutzgesetz maßgeblich ist, trifft die Entscheidung nicht die Kreisverwaltung, sondern die SGD.

Viele Zuschauer im Ratssaal

In der Ratssitzung am Mittwoch vor großer Zuschauerkulisse bekräftigte Ortsbürgermeister Jens Schlüter (ID) seine „Gewissensentscheidung“, wie er sagte, und kündigte sein Nein zum Windpark an. Er habe weiterhin planungsrechtliche Zweifel.

Er berichtete von einer Umfrage der Bürgerinitiative (BI) „Nein zum Windpark Dirmstein“ in den vergangenen zwei Wochen. Demnach haben die Windparkgegner 363 Dirmsteiner befragt. 78 Prozent davon hätten sich laut BI gegen die Windräder ausgesprochen, 13 Prozent seien dafür und neun Prozent hätten sich enthalten. Die entsprechenden Umfragewerte in Obersülzen: Von 130 befragten Personen seien 92 Prozent dagegen, sieben Prozent dafür und ein Prozent unentschieden.

Gunter Greulich (SPD) fasste sich kurz. Er bezweifelte die Methodik der BI bei der Befragung, aber das sei unerheblich, denn der Rat dürfe hier nicht aufgrund eines Meinungsbilds entscheiden, sondern müsse bauplanungsrechtlich argumentieren. Seine Fraktion stimmte pro Windpark.

Christoph Hedicke (ID) kostete die auf drei Minuten limitierte Redezeit aus und schlug den Bogen von den Anfängen des Klimaschutzthemas bis zur aktuellen Energiekrise mit hohen Treibstoffkosten. Ihm applaudierten die Windkraftbefürworter im Zuschauerraum, die gekommen waren, um ein Gegengewicht zu den üblicherweise erscheinenden Windparkgegnern zu bilden.

Auch Ralph Paczkowski (Grüne) warnte vor den Folgen der sich beschleunigenden Erderwärmung, vor Verteilungskriegen und Massenmigration. „Wir haben das 1,5-Grad-Ziel ja schon gerissen. Wie man da gegen den Windpark sein kann, ist mir unbegreiflich.“

Gegen das Baywa-Projekt sprachen sich Maximilian Gärtner (ID), Bianca Albrecht und Oliver Keiser (beide FWG) sowie Jan Storminger (CDU) und die fraktionslose Marianne Geipel aus. Ihre Argumente: Aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde ergebe sich unmissverständlich, dass das Gebiet anlagenfrei bleiben solle. Die Anzahl von 16 Windrädern auf Dirmsteiner Gemarkung sei unverhältnismäßig und erdrückend, drei der Anlagen stünden zu nah am Ort. Das Projekt sei nicht genehmigungsfähig, weil öffentliche Belange beeinträchtigt würden.

Neun zu neun Stimmen

Bei der Vorbereitung der Abstimmung hatte der Ortsbürgermeister zwei Möglichkeiten für die Beschlussformulierung. Er und der Rat wählten die Option, dass der Gemeinderat das Einvernehmen erneut versagen möge. Womit Jens Schlüter offenbar nicht rechnete: Aus den sieben Windparkbefürwortern im vergangenen Jahr, als Ratsmitglieder fehlten, waren jetzt neun geworden, und das Abstimmungsergebnis lautete demnach nun: neun zu neun.

Ein Beschlussvorschlag oder Antrag gilt als abgelehnt, wenn er keine Mehrheit findet. Heißt in diesem Fall: Aufgrund des Patts gilt das Einvernehmen als erteilt. Hätte der Rat die andere Formulierung gewählt, nämlich dass das Einvernehmen erteilt werden soll, hätte das Patt die Position der Windparkgegner gestärkt, und man würde nun ein „Nein“ zur SGD nach Neustadt schicken.

So entscheidet Obersülzen

Auch der Ortsgemeinderat in Obersülzen hat sich zu diesem Thema positionieren müssen – und beschlossen, anders als Dirmstein, weiterhin das Einvernehmen zu versagen: Acht Ratsmitglieder stimmten für das Versagen des Einvernehmens, drei enthielten sich. Hintergrund ist ein aktueller Bericht des Naturschutzbundes, der auf Lebensräume von windkraftsensiblen Vogelarten hinweist. Laut einer Vorprüfung des Nabu belegen die klar ausgewiesenen Freihalteflächen, diese aus naturschutzfachlicher Sicht von Windkraftanlagen freizuhalten. Insbesondere für Vögel, deren Aktionsradien bis zu 2800 Hektar umfassen. „Eine ausgewogene Mischung der Energiegewinnung – privat sowie im kommunalen Bereich – finde ich persönlich wichtig. Wir sind quasi das Tor oder die Einfahrt zum Leiningerland und auf dieser Fläche einen solchen Windpark zu errichten, macht nachdenklich“, teilte Bürgermeister Michael Schütz (CDU) der RHEINPFALZ mit. Viele Bürger seien nicht gänzlich gegen Windkraft, so die Erfahrung des Ortschefs. Vielmehr gehe es darum, Akzeptanz zu schaffen und die Bürger mitzunehmen. Dies könne vielleicht nur gelingen, sofern die Projekteure ihre Gewinnmaximierung überdächten und somit nicht von 17 Windkraftanlagen ausgehen, sondern ihre Möglichkeiten nicht ganz ausschöpften.