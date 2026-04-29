Im zweiten Anlauf hat Obersülzens Rat bei einer Sondersitzung festgelegt, ob er weiter auf Widerstand gegen einen umstrittenen Windpark setzt. Einwohner reagierten empört.

Gut 20 Bürger kamen am Dienstag zur zweiten Windkraft-Sondersitzung des Obersülzer Rats binnen weniger Tage, manche von ihnen wurden hinterher laut. Sie warfen Kommunalpolitikern vor, gegen das eigene Dorf gestimmt zu haben. Die Gescholtenen wiederum erwiderten: Nein, sie hätten Schaden vom Ort abgewendet. Zuvor hatte das Ortsparlament eine gute Stunde lang um seine Haltung zu einem Windrad-Park gerungen – und dann abgestimmt.

250 Meter hohe Anlagen

Eine Tochterfirma des Agrar- und Energiekonzerns Baywa will auf dem Stahlberg 17 gut 250 Meter hohe Anlagen bauen. 16 von ihnen sollen auf Dirmsteiner Gebiet stehen, eine auf Obersülzer. In beiden Dörfern regt sich dagegen massiver Widerstand, beide Ortsgemeinden hatten ihre Zustimmung verweigert. Doch die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat das Vorhaben trotzdem genehmigt: Die Pläne entsprächen den gesetzlichen Vorgaben.

Dagegen kann Obersülzen nun Widerspruch einlegen, doch die Zeit drängt: Anfang Mai läuft die Frist ab. Also lud Bürgermeister Michael Schütz (CDU) zur Dringlichkeitssitzung am vergangenen Donnerstag. Doch da traten nur sechs Ratsmitglieder an, das Gremium war nicht beschlussfähig. Beim zweiten Versuch an diesem Dienstag hingegen waren elf Stimmberechtigte vor Ort, als Wortführer der Windpark-Gegner trat Gunter Schumann (CDU) auf.

Finanzielle Folgen für die Bürger

Seiner Meinung nach hat die Baywa ihr Windkraft-Projekt von langer Hand eingefädelt und im Hintergrund alle möglichen Hindernisse beiseite geräumt. Ergebnis: Die Obersülzer würden in ihren Rechten beschnitten, Kritikpunkte wie die von ihnen bemängelte „bedrängende Wirkung“ der riesigen Anlagen habe die Genehmigungsbehörde einfach abgetan. Der Christdemokrat sprach von einer Schweinerei und sagte: „Es ist an einem Punkt, wo man sagen muss: Stopp!“

Rebecca und Thomas Reviol (beide SPD) hingegen pochten auf Hinweise, die der Rat von der Verbandsgemeinde Leiningerland bekommen hat: Setzt er auf Widerstand, folgt ein Rechtsstreit. In dem hätte er kaum Erfolgsaussichten. Und wenn sie vor Gericht verliert, müsste die Ortsgemeinde enorme Prozesskosten tragen. Dieses Ausgaben-Risiko wiederum wäre schon vorab einzuplanen. Den Bürgern könnte daher ruckzuck eine Grundsteuer-Erhöhung drohen.

Bürgermeister enthält sich

Schumann schlug schließlich vor, einstweilen nur Widerspruch einzulegen und in vier Wochen erneut zusammenkommen. Denn diese Zusatzfrist bliebe, um eine Begründung nachzuliefern. Ein Jurist könnte den Zeitraum nutzen, um Schwachpunkte in der Genehmigung aufzuspüren und Erfolgsaussichten auszuloten. Die Reviols allerdings entgegneten: Auch das wäre teuer und Geldverschwendung, denn ein Anwalt bräuchte einen klarer gefassten Auftrag.

Unterstützung bekam das Wissenschaftler-Paar vom CDU-Mann Robert Erb, der mit den Genossen gegen den Anti-Windpark-Einspruch votierte. Weil sich der Bürgermeister enthielt, stand es schließlich fünf zu fünf Stimmen. Das bedeutet: Obersülzen verzichtet auf weiteren Widerstand. Und Schumann setzt auf einen Plan, den die Reviols und Erb ohnehin als aussichtsreicher empfohlen haben: Er will als Privatmann gegen den Windpark klagen.