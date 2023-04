Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Allerlei Unrat liegt derzeit in der Neugasse am Treppenabgang zum Schillerplatz herum. Es ist eine derartige Menge an Müll, dass die Stadt die Stelle abgesperrt hat.

Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt, hat ein Anwohner für den 10. Februar Sperrmüll angemeldet, der auch abgeholt wurde. Allerdings seien Sachen darunter gewesen, die kein Sperrmüll waren