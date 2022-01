Wilde Müllkippen sind ein Ärgernis. Und sie tauchen immer wieder auf. Erst vor wenigen Tagen wurde an einem Waldweg unmittelbar vor Ramsen einfach Bauschutt abgekippt. Davon berichtete Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) im Gemeinderat.

Mindestens acht Ladungen eines kleinen Lastwagens wurden laut Ruster auf dem Waldweg nacheinander abgekippt. Eine klare Ordnungswidrigkeit. Gegen den Müllsünder hat die Ortsgemeinde Anzeige erstattet. Laut Gudrun Salewski vom Eisenberger Ordnungsamt, konnte der Umweltsünder auch schon ermittelt werden. Das hat sie auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Die Informationen gingen nun an die zuständige Behörde bei der Kreisverwaltung, die sich um derlei Angelegenheiten im Donnersbergkreis kümmert. Das Eisenberger Ordnungsamt werde aber auf jeden Fall die Entfernung des Schüttguts auf Rechnung des Verursachers veranlassen, so Ruster in der Sitzung.