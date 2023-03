Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Ortsgemeinde Carlsberg sollen Wiederkehrende Beiträge (WkB) für den Straßenausbau eingeführt werden. Dafür müssen die Abrechnungsgebiete voneinander abgegrenzt werden – und das ist nicht ganz einfach. Es wird in dem Ort viele Ausnahmen von der Regel geben – was einigen Ratsmitgliedern zufolge eine „gewisse Brisanz“ hat.

Dass in Carlsberg alles ein bisschen schwieriger ist, hat einen einfachen Grund: Die Häuser der rund 3500 Einwohner sind über eine große Fläche verteilt